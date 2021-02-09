Хетафе на виїзді зустрічався із Реалом. У першій половині зустрічі "вершкові" мали кілька шансів вийти уперед. Після розіграшу кутового на 14-й Бензема ефектно пробив головою – м'яч влучив у поперечину. Трохи згодом, на 37-й, Модріч отримав передачу на лінії карного майданчика та одразу вистрілив по центру воріт – впорався голкіпер. Гравці Хетафе до перерви жодного разу не вийшли в атаку і не завдали жодного удару у бік воріт.

Реал твердо налаштований підірвати літній ринок трансфером Мбаппе або Холанда

У другому таймі підопічні Зінедіна Зідана таки вирвались уперед – Вінісіус майстерно навісив у штрафний майданчик, де перед захисником несподівано вистрибнув Бензема, який головою спрямував м'яч у сітку. На 66-й перевагу закріпив Менді – для 25-річного захисника забитий м'яч став першим у поточному сезоні. Гості намагались відквитати хоча б один гол, однак до кінця матчу так і не завдали жодного удару у площину воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Реала – 2:0.

Завдяки цій перемозі "вершкові" піднялись на другу сходинку турнірної таблиці та скоротили відставання від Атлетіко до 5-и пунктів (у "матрацників" в запасі дві гри). Хетафе розташувався на 13-му місці чемпіонату.

Пеле лише другий, Роналду випереджає Мессі і дві сенсації в топ-10 – рейтинг найкращих бомбардирів клубного футболу