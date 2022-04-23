Реал переконаний, що у наступному сезоні нападник Кіліан Мбаппе буде тішити публіку Сантьяго Бернабеу.

Керівництво мадридців зовсім не хвилюється через останні чутки про вибрики чемпіона світу, інформує Marca.

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Мбаппе і його адокват нібито висували нову вимогу про збільшення підписного бонусу на 100 млн євро. Втім, Реал регулярно контактує з представниками гравця і нічого такого не відзначив. "Вершкові" впевнені, що сторони не зрадять усній домовленості, яка була досягнута ще кілька місяців тому. Мадрид спокійно дочекається завершення сезону, після чого можна буде офіційно підтвердити перехід суперзірки.

Додамо, що Мбаппе у поточній кампанії провів 41 матч, в якому оформив 33 голи та 22 асисти.

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