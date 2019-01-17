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Реал вперше за 6 років зазнав 10 поразок за сезон

10:21 44 Читать на русском
Реал вперше за 6 років зазнав 10 поразок за сезон
Реал вперше за 6 років зазнав 10 поразок за сезон

Мадридський Реал продовжує повторювати свої антирекорди.

Реал у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії поступився Леганесу.

Леганес – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

"Вершкові" зазнали 10-ї поразки в поточному сезоні, повідомляє портал Gracenote.

Останній раз подібне траплялося з Реалом в сезоні-2012/13, коли він програв 11 матчів у всіх турнірах.

Після 19 турів королівський клуб займає в таблиці Ла Ліги 4-е місце, відстаючи від лідируючої Барселони на 10 очок

Леганес у дебютному матчі Кравця переміг Реал, але вилетів з Кубка Іспанії

Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Леганес - Реал Мадрид: Середа 16 січня 2019

Леганес
Матч завершено
1 : 0
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Леганес - Реал Мадрид
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