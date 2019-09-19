toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Реал вперше за 15 років не завдав жодного удару в ствір воріт у матчі Ліги чемпіонів

06:30 1052 Читать на русском
Реал вперше за 15 років не завдав жодного удару в ствір воріт у матчі Ліги чемпіонів
ПСЖ – Реал / Фото ФК Реал

ПСЖ надійно зіграв у захисті в матчі ЛЧ проти Реала (3:0).

14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє
 
14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє

Реал зазнав розгромної поразки у матчі першого туру групового етапу ЛЧ від ПСЖ (0:3).

ПСЖ – Реал: Азар довів свою безгольову серію у матчах з парижанами до вражаючого показника

Рахунок повністю виправдовує той факт, що за весь поєдинок гравці Реала не змогли нанести жодного удару в ствір воріт Кейлора Навас. Востаннє таке фіаско в ЛЧ траплялось з королівським клубом ще в сезоні 2003/04, повідомляє Opta Sports.

Нагадаємо, підопічні Зідана потрапили до групи А, де окрім ПСЖ їм протистоятимуть Брюгге та Галатасарай.

Ліга чемпіонів: ПСЖ у рідних стінах розгромив Реал – Ді Марія оформив дубль

blog_ava
Шахтар – Манчестер Сіті: Каштру назвав причини розгромної поразки донецького клубу
01:03
3018
Теги
Ліга чемпіонів Рекорди ПСЖ - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
2
хв
Динамо
19:55
Мальме
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук