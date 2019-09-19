Реал вперше за 15 років не завдав жодного удару в ствір воріт у матчі Ліги чемпіонів

ПСЖ надійно зіграв у захисті в матчі ЛЧ проти Реала (3:0).

Реал зазнав розгромної поразки у матчі першого туру групового етапу ЛЧ від ПСЖ (0:3).

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Рахунок повністю виправдовує той факт, що за весь поєдинок гравці Реала не змогли нанести жодного удару в ствір воріт Кейлора Навас. Востаннє таке фіаско в ЛЧ траплялось з королівським клубом ще в сезоні 2003/04, повідомляє Opta Sports.

Нагадаємо, підопічні Зідана потрапили до групи А, де окрім ПСЖ їм протистоятимуть Брюгге та Галатасарай.

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