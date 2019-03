Реал вперше в історії вилетів з Ліги чемпіонів, вигравши перший матч на виїзді

Мадридський Реал вдома програв Аяксу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вилетів з турніру.

Це перший випадок в історії Ліги чемпіонів або Кубка чемпіонів, коли Реал вилетів з плей-офф турніру, перемігши у першому матчі на виїзді, про це повідомляє статистичний портал OptaJose.

Нагадаємо, Реал зустрічався з Аяксом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок, який проходив у Амстердамі, "вершкові" виграли з рахунком 2:1. У матчі-відповіді підопічні Сантьяго Соларі програли з рахунком 1:4 та вилетіли з турніру.

1 - El Real Madrid have been eliminated from the Champions League/European Cup after winning away from home in the first leg for the first time ever. Disenchantment. pic.twitter.com/S0a62lynWv