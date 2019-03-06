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Реал вперше в історії вилетів з Ліги чемпіонів, вигравши перший матч на виїзді

07:30 1097 Читать на русском
Реал вперше в історії вилетів з Ліги чемпіонів, вигравши перший матч на виїзді
Реал вперше в історії вилетів з Ліги чемпіонів, вигравши перший матч на виїзді

Мадридський Реал вдома програв Аяксу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вилетів з турніру.

70’ Марко Асенсіо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Це перший випадок в історії Ліги чемпіонів або Кубка чемпіонів, коли Реал вилетів з плей-офф турніру, перемігши у першому матчі на виїзді, про це повідомляє статистичний портал OptaJose.

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Нагадаємо, Реал зустрічався з Аяксом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок, який проходив у Амстердамі, "вершкові" виграли з рахунком 2:1. У матчі-відповіді підопічні Сантьяго Соларі програли з рахунком 1:4 та вилетіли з турніру.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс Реал Мадрид Реал Мадрид
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