Мадридський Реал став лише другим клубом, який отримав право виступати із чемпіонськими нашивками.

Золотий шеврон, який наноситься на форму чинного чемпіона Іспанії, тепер матиме нового власника – мадридський Реал, інформує офіційний сайт Ла Ліги.

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Зазначається, що традиція із його додаванням започаткувалась лише 2 роки тому. Цікаво, що обидва сезони до цього переможцем незмінно ставала Барселона. Нашивка буде розміщена на правому рукаві на матчах іспанського чемпіонату.

Додамо, що Реал стартує трохи пізніше у новому сезоні – аж 20 вересня матчем 2-го туру проти Реал Сосьєдад.

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