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Реал влітку хоче придбати Йовіча – нападника суперників Шахтаря

20:18 130 Читать на русском
Реал влітку хоче придбати Йовіча – нападника суперників Шахтаря
Лука Йовіч / Айнтрахт

Реал націлився на нападника Айнтрахта Луку Йовіча.

Мадридський клуб хоче придбати нападника влітку поточного року, повідомляє AS. Зауважимо, що Йовіч виступає за Айнтрахт на правах оренди, а права на футболіста належать Бенфіці.

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До слова, Йовіч після 19 турів чемпіонату Німеччини очолює гонку бомбардирів з 13-ма голами в активі. У всіх турнірах 21-річний нападник відзначився 18 разів та віддав 5 результативних передач.

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Зауважимо, що Айнтрахт, за який грає Йовіч, буде суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи, також нападник виступає за збірну Сербії, яка є суперником України у відборі на Євро-2020.

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