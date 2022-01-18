Гравці Реала вшанували легендарного Пако Хенто, який сьогодні помер у віці 88 років.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті зібрав усю команду у спортзалі, щоб повідомити про велику втрату.

Помер Пако Хенто – легенда Реала і світовий рекордсмен за кількістю Кубків європейських чемпіонів

Італієць виголосив промову, після чого розпочалася хвилина мовчання. Серед присутніх був і Андрій Лунін. Сумна процедура завершилася оплесками на адресу легенди.

Пако Хенто виступав за Реал з 1953 по 1971 рік, віддавши мадридцям 18 сезонів. Зіграв 600 поєдинків та записав до свого активу 182 голи. Колекція титулів вражає – 12 чемпіонств Іспанії, 6 Кубків європейських чемпіонів, 2 Кубка Іспанії.

Яскравий Хенто: історія рекорду перемог у Кубку європейських чемпіонів