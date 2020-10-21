Відсутність капітана Серхіо Рамоса на полі в поєдинках Ліги чемпіонів стала поганою прикметою для мадридського Реала.

"Вершкові" 7 разів програли в останніх восьми матчах ЛЧ без капітана, повідомляє Gracenote Live.

Реал – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Серхіо Рамос не зіграв із Шахтарем через травму. Керманич мадридців Зінедін Зідан виставив у центрі оборони пару Мілітао-Варан. Останній відзначився автоголом вже в першому таймі.

Нагадаємо, що голів Модріча та Вінісіуса "вершковим" забракло навіть для нічиєї із чемпіоном України. За "гірників", окрім Варана, забили Тете й Соломон.

Шахтар сенсаційно обіграв Реал в Мадриді – Зідана знищили за 12 хвилин