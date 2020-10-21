Реал вкотре програв матч Ліги чемпіонів без Серхіо Рамоса
22:50 - Читать на русском
Відсутність капітана Серхіо Рамоса на полі в поєдинках Ліги чемпіонів стала поганою прикметою для мадридського Реала.
завершено
54’ Лука Модріч
59’ Жуніор Вінісіус
Тете 29’
Рафаель Варан 33’
Манор Соломон 41’
29’ Тете
33’ Рафаель Варан
41’ Манор Соломон
54’ Лука Модріч
59’ Жуніор Вінісіус
"Вершкові" 7 разів програли в останніх восьми матчах ЛЧ без капітана, повідомляє Gracenote Live.
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Серхіо Рамос не зіграв із Шахтарем через травму. Керманич мадридців Зінедін Зідан виставив у центрі оборони пару Мілітао-Варан. Останній відзначився автоголом вже в першому таймі.
Нагадаємо, що голів Модріча та Вінісіуса "вершковим" забракло навіть для нічиєї із чемпіоном України. За "гірників", окрім Варана, забили Тете й Соломон.
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