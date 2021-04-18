Реал вкотре накинув оком на Стерлінга – Мадрид "отримав" позитивний сигнал із Альбіона
Нападник англійського Манчестер Сіті Рахім Стерлінг повернувся на радари мадридського Реала. Менеджмент "вершкових" помітив тенденцію, що збільшує шанси на підписання вихованця Ліверпуля.
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Реал зацікавлений у підписанні контракту з англійцем. "Вершкові" вважають, що прогрес Філа Фодена та зменшення ігрового часу Стерлінга підвищують шанси на трансфер. Наразі нападник задоволений своїм становищем у Сіті.
Натомість Реал бачить Стерлінга ідеальною зіркою у розквіті сил, яка стане важливою ланкою між молодими талантами та ветеранами команди. Влітку Мадрид спробує оформити перехід британця, контракт якого з "містянами" чинний до літа 2023 року.
У нинішньому сезоні Рахім Стерлінг провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів і віддав 11 результативних передач.
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