Реал визнав, чим Лунін кращий за Куртуа – порівняння, яке може не сподобатись бельгійцеві

Андрій Лунін повертається з Ов'єдо в Реал, щоб стати частиною першої команди мадридського гранда. Українець має серйозний козир у майбутній боротьбі з самим Тібо Куртуа, запевняє іспанська преса.

"Повертається, щоб залишитись", – пише OKdiario про 21-річного українського голкіпера, з яким Реал начебто пов'язує величезні сподівання. Мадридське видання, посилаючись на власні джерела у Вальдебебас, запевняє, що Лунін стовідсотково проведе сезон 2020/21 на Сантьяго Бернабеу, за ним – майбутнє воротарської позиції в Реалі.

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Близькі до керівництва Ов'єдо джерела раніше підтвердили "Футбол 24" плани "бланкос" щодо Андрія, проте OKdiario наводить конкретні аргументи з табору королівського клубу на користь нашого чемпіона світу (U-20) у боротьбі з Тібо Куртуа.

"Лунін краще грає ногами", – визнають в Реалі. Щоправда, це не означає, що Андрій зможе реально конкурувати з Куртуа вже з дебютного сезону. Зідан вважає бельгійця безапеляційним №1, натомість першочергове завдання українця – навчатись у топового кіпера.

Нагадаємо, Ов'єдо домовився з Реалом щодо продовження оренди Луніна на період догравання сезону. Перший матч після карантину астурійці проведуть 12 червня – вдома проти Понферрадіни. Завершить команда Луніна першість в Сегунді виїзним поєдинком з Ельче (19 липня). Після цього Андрій, очевидно, приєднається до табору "бланкос".

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