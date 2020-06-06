toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - ДЕСНА ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Реал визнав, чим Лунін кращий за Куртуа – порівняння, яке може не сподобатись бельгійцеві

12:40 1792 Читать на русском
Реал визнав, чим Лунін кращий за Куртуа – порівняння, яке може не сподобатись бельгійцеві
Лунін краще грає ногами за Куртуа

Андрій Лунін повертається з Ов'єдо в Реал, щоб стати частиною першої команди мадридського гранда. Українець має серйозний козир у майбутній боротьбі з самим Тібо Куртуа, запевняє іспанська преса.

"Повертається, щоб залишитись", – пише OKdiario про 21-річного українського голкіпера, з яким Реал начебто пов'язує величезні сподівання. Мадридське видання, посилаючись на власні джерела у Вальдебебас, запевняє, що Лунін стовідсотково проведе сезон 2020/21 на Сантьяго Бернабеу, за ним – майбутнє воротарської позиції в Реалі.

Тренер збірної України назвав головну проблему Луніна в Реалі

Близькі до керівництва Ов'єдо джерела раніше підтвердили "Футбол 24" плани "бланкос" щодо Андрія, проте OKdiario наводить конкретні аргументи з табору королівського клубу на користь нашого чемпіона світу (U-20) у боротьбі з Тібо Куртуа.

"Лунін краще грає ногами", – визнають в Реалі. Щоправда, це не означає, що Андрій зможе реально конкурувати з Куртуа вже з дебютного сезону. Зідан вважає бельгійця безапеляційним №1, натомість першочергове завдання українця – навчатись у топового кіпера.

Нагадаємо, Ов'єдо домовився з Реалом щодо продовження оренди Луніна на період догравання сезону. Перший матч після карантину астурійці проведуть 12 червня – вдома проти Понферрадіни. Завершить команда Луніна першість в Сегунді виїзним поєдинком з Ельче (19 липня). Після цього Андрій, очевидно, приєднається до табору "бланкос".

Мадридська преса вважає, що Лунін копіює лідера Барселони: "Відійшов від проекту Роналду"

blog_ava
Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку
09:00
2605
Теги
Іспанія Головне Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
7
хв
Шахтар
17:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук