Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав склад на сьогоднішню гру 3-го туру Ла Ліги проти Сельти.

Як і очікувалось, Анчелотті на гру з Сельтою обрав воротарем Кепу Аррісабалагу, залишивши Луніна в запасі після непоганого старту сезону. Загалом, стартова одинадцятка мадридців виглядає так:

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Склад Реала: Кепа – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія – Чуамені, Камавінга, Беллінгем, Вальверде – Вінісіус, Родріго.

До слова, поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом. Переглянути гру онлайн можна на MEGOGO.

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