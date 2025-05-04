Керівництво "вершкових" планує влітку не тільки посилити склад, а й відпустити тих гравців, які захочуть знайти собі нові клуби.

Реал націлився на примхливу зірку Мілана на тлі кадрової катастрофи – екс-гравець "бланкос" може повернутися в Мадрид

Як повідомляє Relevo, Родріго хоче дочекатися призначення нового тренера, щоб з'ясувати свою роль у складі, і тоді вирішить своє майбутнє. Реал обмірковує продаж бразильця і вже є два претенденти на бразильця – Манчестер Сіті та Арсенал. "Вершкові" сідатимуть за стіл перемовин лише, якщо їм запропонують суму, близьку до 100 млн євро.

Нагадаємо, що Родріго приєднався до мадридців у 2019 році. Загалом вінгер відіграв за Реал у 267 матчах, в яких забив 68 голів та віддав 50 асистів.

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