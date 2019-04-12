Реал визначився з ціною на Бейла

Гарет Бейл, швидше за все, покине Реал влітку. "Королівський клуб" оголосив ціну на валлійця.

Мадридський Реал визначився, за скільки хоче продати влітку свого вінгера Гарета Бейла, повідомляє AS.

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"Королівський клуб" прагне отримати за валлійця 130 млн євро. Тренерський штаб та керівництво втомились від постійних травм своєї зірки і хочуть відпустити гравця.

Бейл став трансферним рекордом у 2013 році, перейшовши в Реал з Тоттенхема за 100 млн євро.

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