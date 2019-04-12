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Реал визначився з ціною на Бейла

10:27 654 Читать на русском
Реал визначився з ціною на Бейла
Гарет Бейл / BBC Sport

Гарет Бейл, швидше за все, покине Реал влітку. "Королівський клуб" оголосив ціну на валлійця.

Мадридський Реал визначився, за скільки хоче продати влітку свого вінгера Гарета Бейла, повідомляє AS.

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"Королівський клуб" прагне отримати за валлійця 130 млн євро. Тренерський штаб та керівництво втомились від постійних травм своєї зірки і хочуть відпустити гравця.

Бейл став трансферним рекордом у 2013 році, перейшовши в Реал з Тоттенхема за 100 млн євро.

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Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
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