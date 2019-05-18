Реал визначився з трансферним бюджетом на літо – клуб змушений продавати через фінансовий фейр-плей

Реал сформував трансферний бюджет на найближче літо. "Бланкос" планують виділити на трансфери близько 300 млн євро, левову частину з яких мадридці розраховують отримати з продажу власних виконавців.

Мадридський Реал після провального сезону 2018/19 влітку серйозно оновить свій склад. "Королівський клуб" після кількох років відносного затишшя на трансферному ринку знову стане одним з головних ньюзмейкерів Європи.

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Найближчого літа Реал планує витратити на підписання нових футболістів близько 300 млн євро. Це будуть як власні кошти клубу, так і і гроші, отримані з продажу футболістів, які не виправдали очікувань або вичерпали себе в Мадриді. Сума, на яку Реал розраховує продати гравців, доволі серйозна – мова йде про 200 млн євро, повідомляє Marca.

Реал вже узгодив переходи вінгера Сантоса Родріго та захисника Порту Едера Мілітао. Крім того, мадридці близькі до підписання нападника Айнтрахта Луки Йовіча, але на заваді офіційному оформленню трансферів стоїть фінансовий фейр-плей. "Бланкос" можуть витратити лише близько 100 млн власних коштів, а задля отримання додаткових ресурсів клуб змушений продати кількох гравців. Позаяк на сьогоднішній день Реал нікого не відпустив, то й зайвих грошей на підписання новачків у клубу поки що немає. Тому кадрова чистка – єдиний вихід з положення для Флорентіно Переса.

Президент мадридців не хоче повторення ситуації ПСЖ та Манчестер Сіті, трансферна діяльність яких стала предметом розслідування УЄФА, а тому розуміє необхідність продажу деяких футболістів, на яких не розраховує Зінедін Зідан. Як зазначалось раніше, команду покинуть Гарет Бейл, Дані Себальйос, Кейлор Навас, Маркос Льоренте та ще декілька виконавців. Реал розраховує отримати від продажу даних гравців близько 200 млн євро та використати їх на підсилення складу.

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Втім, ситуація ще може змінитись. Реал, як і раніше, слідкує за ситуацією Неймара, а тому розглядає варіант продажу ще кількох футболістів, якщо бразилець все ж наважиться покинти ПСЖ. Очевидно, що задля підписання Неймара мадридцям забракне наявних коштів, тому у списку "на вихід" можуть опинитись й інші футболісти "бланкос". Раніше повідомлялось про відхід з Мадрида одразу 14-ти виконавців.

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