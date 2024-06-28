Реал обрав захисника, за якого буде боротися в літнє трансферне вікно.

Мадридці хочуть підсилити лінію оборони і розглядали двох гравців – Лені Йоро з Лілля та Ріккардо Калафйорі з Болоньї.

Зволікання Луніна змушують Реал ухвалити сенсаційне рішення – невдаха отримає ще один шанс в Мадриді

Як повідомляє журналіст Хосе Фелікс Діас, Реал не планує трансфер італійського захисника. "Вершкові" сконцентруються на підписанні Лені Йоро. Саме француз головна мета мадридців. Варто зауважити, що француз, попри пропозиції від інших клубів, бачить себе тільки в Реалі.

Нагадаємо, що Лені Йоро дебютував за Лілль у 2022 році. Завдяки своїм якостям захисника прозвали "новим Вараном" в Лізі 1. Загалом Йоро відіграв за "догів" у 60 матчах у всіх турнірах, забивши три голи.

Реал зазіхнув на скарб Фонсеки: в екс-наставника Шахтаря розкрився феноменальний тінейджер і переплюнув Азара