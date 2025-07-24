Півзахисники Реала Едуардо Камавінга та Дані Себальйос залишаться в Мадриді попри чутки про їхній відхід.

Реал не планує продавати Дані Себальйоса та Едуардо Камавінгу цього літа – про це повідомляє AS. За інформацією джерела, "вершкові" чітко дали зрозуміти, що обидва півзахисники залишаються в команді попри наявність пропозицій з АПЛ.

Куртуа готується до переїзду – він продав свою розкішну віллу

Камавінга хоче залишитись у клубі, ігноруючи інтерес англійських команд, а щодо Себальйоса – саме головний тренер Хабі Алонсо нібито переконав керівництво утримати гравця.

Реал досі шукає варіанти для підсилення середньої лінії, однак наразі єдиним, хто справді влаштовує Алонсо, є Родрі з Манчестер Сіті. Через складність потенційного трансферу іспанця тренер не хоче втрачати нинішніх виконавців.

Також Реал залишається активним на трансферному ринку – окрім півзахисника, в пріоритеті є ще й центральний захисник. Тут лунає прізвище Ібрагіми Конате, але одночасно обидва трансфери разом з Родрі виглядають не реалістичними цього літа.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер