Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа продовжив контракт із клубом ще на один сезон – до літа 2027 року, повідомляє Marca. Раніше з'являлася інформація, що голкіпер може залишитися в клубі до 2028-го.

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Новий контракт став логічним продовженням співпраці між бельгійцем і "вершковими", які не відступили від своєї клубної політики – після 32 років продовжувати угоди лише на 12 місяців. Контракт не передбачає додаткових опцій, як-от кількість зіграних матчів чи автоматичне продовження.

Куртуа виступає за мадридський клуб із серпня 2018 року, коли перейшов із Челсі за 35 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 48 матчів, у 15 із яких зумів зберегти свої ворота на замку.

Нагадаємо, що дублером бельгійця є український голкіпер Андрій Лунін.

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