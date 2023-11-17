Головний тренер Реала Карло Анчелотті може затриматися в Мадриді ще на кілька років.

Чинна угода італійського фахівця з "вершковими" закінчується влітку 2024 року. Преса активно вже обирає нового тренера для Реала, а Карло Анчелотті відправляють працювати в збірну Бразилії. Втім, схоже, мадридці не готові попрощатися з італійцем.

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Згідно з інформацією Relevo, президент Реала Флорентіно Перес розглядає ймовірність продовжити контракт з 64-річним тренером. Очільник мадридців вважає, що досвід Анчелотті дуже потрібний молодим гравцям, які наразі виступають у складі команди. Реал запропонує італійцю нову угоду, яка буде розрахована на два роки.

Нагадаємо, що наразі мадридці під керівництвом Анчелотті перебувають на другій сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 32 очки після 13 турів. Від Жирони, яка посідає першу сходинку, Реал відстає на два бали.

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