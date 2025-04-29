"Вершкові" протягом всього сезону мають кадрові проблеми в обороні. Саме цю ланку влітку Реал планує підсилити.

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Вільям Саліба тривалий час був на радарах мадридців, але керівництво розуміло, що залучити захисника до команди найближчим часом дуже складно. Планувалося, що Реал почекає мінімум рік.

Як повідомляє Marca, "бланкос" змінили рішення, і хочуть підписати француза вже цього літа. Саліба готові віддати роль "капітана оборони". Оскільки Арсенал з Олександром Зінченком досі бореться за перемогу в Лізі чемпіонів, перемовини проходять мляво та стримано. Утім, Флорентіно Перес готовий засукати рукава, що зробити все, щоб Вільям з наступного сезону грав в Мадриді.

Француз приєднався до Арсенала у 2019 році, але ще кілька років виступав за різні клуби Ліги 1 на правах оренди. Лише у сезоні 2022/23 він став основним гравцем "канонірів". За лондонців Саліба відіграв у 129 матчах, в яких забив сім голів та віддав два асисти.

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