Іспанський хавбек привернув до себе увагу одразу низки клубів. Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал хотіли придбати Мартіна Субіменді.

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Раніше була інформація, що "каноніри" вже повідомили Реал Сосьєдад, що активують клаусулу у 60 млн євро, яка прописана у контракті гравця, щоб залучити його до своєї команди. Утім, плани Арсенала збирається порушити Реал, який включився у боротьбу за Субіменді. У Мартіні бачать заміну Тоні Кроссу, що завершив кар'єру торік.

Як повідомляє AS, мадридці через неофіційні джерела розповіли Субіменді про можливість грати за "вершкових". У будь-якому випадку керівництво Реала чекатиме завершення сезону, щоб визначити реальні потреби команди.

Зазначається, що мадридці хочуть посилити, окрім півзахисту, оборону, оскільки у поточному сезоні ці дві ланки були найвразливішими. "Вершкові" планують підписати Діна Хьойсена з Борнмута, клаусула якого влітку становитиме 66 мільйонів євро.

Отже, Реалу, якщо вони спробують залучити обох гравців, потрібно буде витратити понад 120 млн євро на трансфери.

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