Мадрид після вильоту з Ліги чемпіонів уже розглядає варіанти на посаду Карло Анчелотті, знайшовши двох топ-претендентів.

Карло Анчелотті, скоріш за все, покине Реал після цього сезону. Італійського фахівця може врятувати хіба що перемога в Кубку Іспанії та Ла Лізі. Боси "вершкових" вже визначились із претендентами на посаду дона Карло – Юрген Клопп та Хабі Алонсо, стверджує AS.

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Зазначається, що остаточних домовленостей ще нема. Юрген Клопп є давньою метою Реала – екс-наставник Ліверпуля з червня минулого року відпочиває від тренерської роботи, працевлаштувавшись у ролі спортивного директора в системі клубів Ред Булл (РБ Лейпциг, Зальцбург, Лідс, Нью-Йорк Ред Булл, РБ Брагантіну та інші).

Конкурентом Клоппа на посаду є Хабі Алонсо, який в минулому сезоні привів Байєр до "золотого" дубля. Екс-зірку Реала давно пов'язують з поверненням у Мадрид в статусі головного тренера. Клопп же також є претендентом на посаду головного тренера збірної Бразилії.

Нагадаємо, Карло Анчелотті вже вдруге очолює Реал (2013 – 2015 роки та з 2021-го до сьогодні). Загалом, мадридці під його керівництвом виграв 3 Ліги чемпіонів, 2 клубних чемпіонати світу, 2 Ла Ліги, 2 Кубка та Суперкубка Іспанії.

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