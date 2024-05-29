Бразилець на початку сезону потрапив у лазарет з розривом хрестоподібної зв'язки. Едер Мілітао повернувся до складу Реала в березні, але отримував крихти ігрового часу.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, до травми 26-річний захисник мав повну довіру від Карло Анчелотті. Після його відновлення від пошкодження тренерський штаб вже не бачить у Мілітао безперечного гравця основи. Керівництво Реала схиляється до того, що продати бразильця влітку.

Нагадаємо, Едер Мілітао виступає за "вершкових" з 2019 року. Загалом захисник відіграв за Реал у 154 матчах, в яких забив 11 голів та віддав п'ять асистів. Чинна угода Мілітао з мадридцями діє до 2028 року.

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