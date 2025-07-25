Ендрік отримав рецидив травми і пропустить старт сезону. Як повідомляє ESPN, мадридський клуб готовий тимчасово відпустити бразильського нападника в іншу команду, щоб його прогрес не сповільнювався.

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У керівництві та тренерському штабі Реала вважають, що найкращим варіантом для 19-річного гравця був би перехід в іншу команду Ла Ліги, де він би адаптувався до іспанського чемпіонату.

Відзначається, що головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті планує викликати Ендріка на чемпіонат світу-2026, але теж вважає, що форвард повинен перейти в інший клуб, щоб отримувати регулярну ігрову практику.

При цьому сам футболіст не хоче йти з Реала. Ендрік вважає, що може піти шляхом Вінісіуса в Мадриді і дочекатися свого часу.

У сезоні 2024/25 19-річний бразилець зіграв у 37 матчах, в яких забив сім голів.

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