"Вершкові" не планують продавати Вінісіуса Жуніора у це літнє міжсезоння, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Реалу та Челсі запропонували організувати повернення Азара в Лондон – відома ціна питання

Нещодавно у ЗМІ з'явились чутки, що 21-річним бразильцем активно цікавиться Манчестер Юнайтед, але джерело запевняє, що ні "червоні дияволи", ні жоден інший клуб наразі не веде перемовин щодо трансферу Вінісіуса.

Нагадаємо, Реал купив Жуніора у Фламенго в 2018-му за 45 млн євро. У минулому сезоні вінгер провів 49 зустрічей у всіх турнірах (6 голів та 7 асистів).

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті