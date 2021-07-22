Реал визначився з долею Вінісіуса на фоні інтересу від Манчестер Юнайтед
Мадридський колектив не поспішає прощатись із важливим виконавцем.
"Вершкові" не планують продавати Вінісіуса Жуніора у це літнє міжсезоння, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
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Нещодавно у ЗМІ з'явились чутки, що 21-річним бразильцем активно цікавиться Манчестер Юнайтед, але джерело запевняє, що ні "червоні дияволи", ні жоден інший клуб наразі не веде перемовин щодо трансферу Вінісіуса.
Нагадаємо, Реал купив Жуніора у Фламенго в 2018-му за 45 млн євро. У минулому сезоні вінгер провів 49 зустрічей у всіх турнірах (6 голів та 7 асистів).
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