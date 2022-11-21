Схоже, форварду Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду не будуть раді на Сантьяго Бернабеу.

Карім Бензема перед самісіньким стартом ЧС-2022 травмувався й покинув табір збірної Франції. Через ушкодження є ризик для Реала втратити нападника на триваліший час.

Роналду запропонував себе Реалу "в оренду" – португалець розраховує на травму Бензема

Цим одразу ж хотів скористатись Роналду, який перебуває у пошуках нового клубу після скандального інтерв'ю, що майже напевне поставило хрест на можливому продовженні кар'єри на Олд Траффорд. Проте, як інформує журналіст Хосе Фелікс Діас, Мадрид взимку не планує підписувати ані Кріштіану, ані будь-якого іншого форварда.

У капітана збірної Португалії буде непросте завдання після ЧС-2022 – знайти команду, яка зможе задовольнити його фінансові апетити. Вже нібито були пропозиції з МЛС та Саудівської Аравії, але Кріш хоче залишитись у Європі.