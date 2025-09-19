Хабі Алонсо заявив на зустріч із Еспаньйолом 23 гравців, повідомляє прес-служба Реала. Лунін уже звично опинився в списку, але "вершкові" не дорахувались в заявці Діна Хьойсена, Трента Александера-Арнольда, Антоніо Рюдігера та Ферлана Менді. Проте, є і позитивні новини – після травми повернувся до команди Ендрік.

Варто додати, що Хьойсена вилучили в грі проти Реал Сосьєдада. Мадридці намагались оскаржити це рішення в CAS, однак там відхилили апеляцію "вершкових", повідомляє Marca.

Голкіпери: Куртуа, Лунін, Серхіо Местре.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Рауль Асенсіо, Каррерас, Фран Гарсія, Хіменес.

Півзахисники: Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Арда Гюлер, Себальйос.

Нападники: Вінісіус, Ендрік, Мбаппе, Родріго, Гонсало Гарсія, Браїм Діас, Мастантуоно.

Нагадаємо, гра Реал Мадрид – Еспаньйол відбудеться уже завтра, 20 вересня, початок о 17:15.

