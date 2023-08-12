Після того, як стало відомо про ступінь важкості травми Тібо Куртуа, Реал активно почав підшукувати нового воротаря.

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Як повідомляє Marca, "вершкові" визначились з основним кандидатом на голкіперську позицію – мадридці хочуть підписати іспанського голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу.

За інформацією видання, Реал вже зв'язався з представниками Челсі і зробив запит щодо трансферу голкіпера. Контракт 28-річного Кепи Аррісабалаги з "синіми" розрахований до червня 2025-го.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що мадридці були готові відпустити українського голкіпера цього літа. Щоправда, це було до травми Тібо Куртуа, який вилетів на 6-9 місяців. Чинна угода Андрія Луніна з Реалом завершується влітку 2024 року. В минулому сезоні він отримав рекордну кількість ігрового часу, зігравши за мадридців 12 матчів.

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