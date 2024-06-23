Реал має в пріоритеті пролонгацію контракту із Луніним, але поки не отримав відповідь від українця, повідомляє Defensa Central. Через це у Мадриді вирішили, що Андрій вирішив покинути клуб.

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Зазначається, що інтерес до Луніна проявляє не лише Арсенал, а й Ньюкасл та Атлетіко. Флорентіно Перес навіть повісив цінник на українця – 35 млн євро.

Нагадаємо, Реал запропонував Луніну продовжити контракт до 2029 року, але Андрій схиляється до відходу з команди. Головними претендентами на українця називають Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Інтер, Ювентус та інші.

Минулого сезону Лунін провів за Реал 31 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 32 голи (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Нині він перебуває у таборі збірної України, з якою бере учать на Євро-2024.

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