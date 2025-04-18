Захисник Байєра та збірної Німеччини Йонатан Та може стати першим новачком Реала, якщо команду очолить Хабі Алонсо.

Хабі Алонсо є одним з головних претендентів на посаду головного тренера Реала майбутнього літа. Услід за ним з Леверкузена до Мадрида може переїхати Йонатан Та, повідомляє Sky Sport.

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Зазначається, що німецький оборонець не визначився, де продовжить кар'єру після відходу з Байєра влітку 2025 року на правах вільного агента. Однак, не лише Реал зацікавлений у його послугах – раніше Барселону та Баварію також пов'язували із Та.

Додамо, що Йонатан відіграв за Байєр 44 матчі у всіх змаганнях цього сезону, в яких відзначився 3 голами та 1 асистом. Transfermarkt оцінює захисника у 30 млн євро.

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