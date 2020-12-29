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Реал визначився, кого віддасть в оренду Реал Сосьєдаду на заміну Едегору

15:39 522 Читать на русском
Реал визначився, кого віддасть в оренду Реал Сосьєдаду на заміну Едегору
Такефуса Кубо / Marca

Півзахисник Мальорки Такефуса Кубо може стати гравцем Реал Сосьєдада у літнє трансферне вікно.

Такефуса Кубо вирушить в Реал Сосьєдад після повернення Мартіна Едегора до мадридського Реала, запевняє японська версія сайту Goal.com.

Реал прагне повернути Едегора влітку

Зазначається, що японець вирушить до Сан-Себастьяну на правах оренди терміном на один рік. Нагадаємо, Едегор достроково повернеться до Реала, оскільки мадридці задоволені прогресом півзахисника.

Додамо, що норвежець провів у складі сан-себастьянців 16 матчів у поточному сезоні, відзначившись 4 голами та 5 асистами. Кубо ж виступає у складі Мальорки в цьому сезоні, провівши 15 поєдинків, записавши до свого активу гол і дві результативні передачі.

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