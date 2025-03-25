Реал не відпустить Андрія Луніна за менше, ніж 20-25 мільйонів євро, повідомляє Defensa Central.

Лунін став топ-ціллю 24-разового переможця Суперліги – українця будуть заманювати Лігою чемпіонів

Згідно з інформацією джерела, майбутнє 26-річного українця в іспанському клубі під великим питанням. Клуби з англійської Прем'єр-ліги та інших топ-чемпіонатів активно стежать за ситуацією та чекають можливості підписати Луніна, зокрема Манчестер Юнайтед може зробити спробу для підсилення своєї воротарської позиції.

Нагадаємо, що Лунін підписав контракт з Реалом у минулому році, і його угода триватиме до літа 2030 року. Український голкіпер приєднався до мадридського клубу влітку 2018-го. У поточному сезоні він встиг зіграти 10 матчів, пропустив 13 м'ячів і чотири рази залишив ворота на замку.

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