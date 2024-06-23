Нинішнє міжсезоння не стало винятком, оскільки Начо вирішив покинути Сантьяго Бернабеу і вільним агентом перебратися в саудівську Аль-Кадісію.

Капітан Реала остаточно визначився з новим клубом

Реал вже має готове рішення, повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас. Першим капітаном "вершкових" у наступному сезоні стане 38-річний Лука Модріч, який продовжить контракт. Наступні в черзі – Карвахаль, Васкес, Вальверде, Куртуа та Вінісіус.

Реалу доводиться четвертий рік поспіль визначати нового капітана. Упродовж останніх міжсезонь команду по черзі покидали Рамос, Марсело, Бензема і Начо. Не виключено, що наступного літа ситуація повториться через відхід Модріча.

Orden de Capitanes del Real Madrid para la temporada 24/25:



1️⃣ Modric

2️⃣ Carvajal

3️⃣ Lucas Vázquez

4️⃣ Valverde

5️⃣ Courtois

6️⃣ Vinicius — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) June 22, 2024

Cuarto año consecutivo en el que se va el capitán del Real Madrid;



2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ Sergio Ramos

2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Marcelo

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ Benzema

2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Nacho

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ¿Modric? — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) June 23, 2024

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