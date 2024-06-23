Реал визначив нового капітана після несподіваної втрати – "вибори" у Мадриді четвертий рік поспіль
Останнім часом Реалу доводиться щоліта обирати нового володаря капітанської пов'язки.
Нинішнє міжсезоння не стало винятком, оскільки Начо вирішив покинути Сантьяго Бернабеу і вільним агентом перебратися в саудівську Аль-Кадісію.
Капітан Реала остаточно визначився з новим клубом
Реал вже має готове рішення, повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас. Першим капітаном "вершкових" у наступному сезоні стане 38-річний Лука Модріч, який продовжить контракт. Наступні в черзі – Карвахаль, Васкес, Вальверде, Куртуа та Вінісіус.
Реалу доводиться четвертий рік поспіль визначати нового капітана. Упродовж останніх міжсезонь команду по черзі покидали Рамос, Марсело, Бензема і Начо. Не виключено, що наступного літа ситуація повториться через відхід Модріча.
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