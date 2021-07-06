Гравці королівського клубу, які не брали участь у Євро чи Копа Амеріка, провели перше тренування у міжсезоння, повідомляє офіційний сайт Реала.

Лунін отримає статус основного воротаря Реала, – Marca

Розминка відзначилась ще й тим, що вперше пройшла під контролем новопризначеного тренера Карло Анчелотті. Серед футболістів Реала був також голкіпер Андрій Лунін. За інформацією Marca, він може стати основним воротарем мадридців у можливих контрольних поєдинках, оскільки Тібо Куртуа з'явиться у команді не раніше, ніж через три тижні.

Нагадаємо, минулого сезону Лунін у складі "вершкових" провів лише один матч – в 1/16-й Кубка Іспанії проти Алькояно (1:2).

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