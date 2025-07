Без українців, легенд і битви Беллінгемів

На жаль, Андрій Лунін продовжив маринувати лавку Реала. Наш земляк не отримав від Хабі Алонсо жодної хвилини на Клубному ЧС-2025, але це не повинно дивувати. Після осічки з Аль-Хілялем у першому турі кожен матч турніру став для "вершкових" важливим.

Цікавим є продовження ігнору Родріго, якого не випустили у старті матчі поспіль – це може натякати на можливий трансфер. Поговорюють, що бразильцем цікавиться Арсенал. У запасі залишились Мбаппе і Модріч, але більш важливою стала відсутність Джоба Беллінгема у складі Борусії. Брат Джуда пропускав зустріч через перебір карток, тож битви між братами не вийшло.

Катастрофічний старт Борусії

Саме дортмундці провели першу небезпечну атаку в матчі. Гол міг забивати Брандт, який замикав навіс на ближню стійку, однак удар виявився занадто неточним. На жаль для фанів "джмелів", цей момент залишився найгострішим для німців.

Але відсутність моментів Борусії – це лишень частина проблем підопічних Ніко Ковача. Гра у них взагалі не пішла. У першому таймі вони провели всього три постріли (1 у площину) й награли на 0,18 очікуваних голів. І це при тому, що Реал не дуже-то й старався, досить вальяжно відігравши стартову 45-хвилинку. За дотиками у штрафному, наприклад, трималася рівність – 9:9.

І все б нічого, якби Дортмунд не пропустив два голи до 20-ї хвилини. Рахунок відкрили вже на 10-й, причому надзвичайно просто.

Гюлер прийняв пас від Вінісіуса й з лівого кута штрафного подав на лінію воротарського. Там опинився ніким не прикритий Гонсало Гарсія, який забив свій 4-й гол на КЧС-2025. 21-річний форвард вирвався у лідери серед бомбардирів турніру.

DELANTERO PICHICHIIIIIIIIIII



No despierten a Gonzalo de este sueño. No permitan que deje de divertirse con la magia de Güler @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/fH8EKXnrcG — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

Ще за хвилину Гонсало мав оформити 2:0, замикаючи крос на дальній кут воротарського майданчика, однак іспанець не дотягнувся до м'яча.

Зате до м'яча на 20-й хвилині дотягнувся Фран Гарсія – той завершив ефектну комбінацію з прострілом Александера-Арнольда. Таким чином, Трент оформив свій другий асист за Реал.

️ Tactical class on full display.



Real Madrid’s right side combines brilliantly, and Trent delivers a perfect assist for Fran García’s finish ️ pic.twitter.com/OzVKS5pMkx — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

На 27-й хвилині справа могла дійти і до розгрому. Беллінгем спокійно пройшов по центру до лінії штрафного, після чого вгатив у правий нижній. Сфера пролетіла поруч зі стійкою!

Перед перервою відзначитись міг Вінісіус, який підтримав контратаку й відкрився під передачу на хід. Бразилець вирішив пробивати з далекою відстані, але вийшло зависоко. Зрештою, арбітр відправив команди на перерву за рахунку 2:0 на користь Реала.

¡Este Real Madrid demuestra que va a tener MUCHO PELIGRO al contragolpe! @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/DnrC8ECmbp — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

Борусія так і не прийшла до тями – хоча Мадрид зіграв у економ-режимі

Ніко Ковач провів потрійну заміну в роздягальні. Замість Адеємі, Зюле й Гросса вийшли Баєр, Коуту й Нмаче. Трохи згодом Дюранвіль замінив Брандта. Всі ці перестановки не принесли жодного зиску – до 85-ї хвилини "джмелі" провели всього 4 удари на 0,13 очікуваних голів, організувавши все ті ж 9 дотиків у штрафному.

Єдиним вартим уваги епізодом у виконанні німців став слабенький удар Баєра з лінії штрафного в ближній кут. Куртуа спокійно забрав м'яч. На 89-й же свіжий Чуквуемека пробив зі схожої позиції повз дальній кут, але гостротою там і не пахло.

Мадрид же взагалі не старався. У основний час другого тайму підопічні Хабі Алонсо провели 7 дотиків у карному майданчику при мізерних 3-х ударах. І це при тому, що на 60-х хвилинах вийшли Модріч і Мбаппе. І все одно Реал міг оформити розгром, розкатавши блискучу комбінацію від воріт до воріт – вона завершилась лонгшотом Чуамені у поперечку.

️ Brilliant buildup from Real Madrid!



Tchouaméni rattles the post, but the flag eventually goes up. pic.twitter.com/yBS0yY3CnO — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

На 75-й же хвилині Мбаппе обіграв Бенсебаїні в штрафному й опинився перед Кобелем, пробивши у падінні. Грегор врятував Борусію. У компенсований же час з цього ж місця потужно вгатив Вальверде, однак Кобель знову виручив. Він був найкращим у складі Дортмунда.

Несподівана драма в ендшпілі

Реал настільки сильно бив байдики, що на 3-й компенсованій дозволив "джмелям" забити. Пострілом метрів з 20-ти у дальній нижній відзначився Баєр. 2:1! Здається, якби такий удар пропустив Лунін, у ЗМІ писали б про нестабільність Андрія.

️ BEIER PULLS ONE BACK!



Borussia Dortmund aren’t done yet — they cut the lead with a clean finish! ? pic.twitter.com/RxJNoLemOS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Виявилось, що Реал зробив це заради своєї мотивації. Вже за дві хвилини Реал відновив свою перевагу в два голи – і як! Мбаппе забив свій перший гол на КЧС-2025, відкрившись під крос Гюлера й замкнувши його "боковими ножицями". Кіліан оформив шедевр. 3:1!

¡ES UNA VOLEA ACROBÁTICA! ¡ES UN GOLAZO DE DIMENSIÓN MUNDIAL!



QUÉ LOCURA DE MBAPPÉ CON HOMENAJE A DIOGO JOTA @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/dsj3ARhAza — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

У француза вийшла прекрасна посвята Діогу Жоті...

- KYLIAN MBAPPE, FOR DIOGO JOTA! ️ pic.twitter.com/3o9KspjvN3 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 5, 2025

Гол виявився дуже своєчасним, адже ще за хвилину Борусія заробила пенальті. Хьойсен смикнув Гірассі за руку, той намалював ефектне падіння, а суддя вказав на "позначку" – та ще й вилучив новачка "вершкових"! Гірассі ж потужним ударом прошив Куртуа. 3:2!

Неймовірно, але Борусія ледь не встигла відігратись. Навала на 9-й компенсованій хвилині (із 5-ти доданих) завершилась відскоком на Забітцера й ударом у лівий нижній! Бути б овертаймам, якби не сейв Куртуа!

¡LA PARADA BRUTAL DE COURTOIS PARA SALVAR AL REAL MADRID!



EN EL ÚLTIMO INSTANTE. PARA EVITAR LA PRÓRROGA. ESTE TÍO ES DE OTRO PLANETA @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/E9rorPjZVO — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

Лише після цього пролунав свисток, який зафіксував перемогу Реала. У півфіналі підопічні Хабі Алонсо зустрінуться з ПСЖ.

