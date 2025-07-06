Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена
Мадридський Реал у рамках чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 переміг дортмундську Борусію (3:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Без українців, легенд і битви Беллінгемів
На жаль, Андрій Лунін продовжив маринувати лавку Реала. Наш земляк не отримав від Хабі Алонсо жодної хвилини на Клубному ЧС-2025, але це не повинно дивувати. Після осічки з Аль-Хілялем у першому турі кожен матч турніру став для "вершкових" важливим.
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Цікавим є продовження ігнору Родріго, якого не випустили у старті матчі поспіль – це може натякати на можливий трансфер. Поговорюють, що бразильцем цікавиться Арсенал. У запасі залишились Мбаппе і Модріч, але більш важливою стала відсутність Джоба Беллінгема у складі Борусії. Брат Джуда пропускав зустріч через перебір карток, тож битви між братами не вийшло.
Катастрофічний старт Борусії
Саме дортмундці провели першу небезпечну атаку в матчі. Гол міг забивати Брандт, який замикав навіс на ближню стійку, однак удар виявився занадто неточним. На жаль для фанів "джмелів", цей момент залишився найгострішим для німців.
Але відсутність моментів Борусії – це лишень частина проблем підопічних Ніко Ковача. Гра у них взагалі не пішла. У першому таймі вони провели всього три постріли (1 у площину) й награли на 0,18 очікуваних голів. І це при тому, що Реал не дуже-то й старався, досить вальяжно відігравши стартову 45-хвилинку. За дотиками у штрафному, наприклад, трималася рівність – 9:9.
І все б нічого, якби Дортмунд не пропустив два голи до 20-ї хвилини. Рахунок відкрили вже на 10-й, причому надзвичайно просто.
Гюлер прийняв пас від Вінісіуса й з лівого кута штрафного подав на лінію воротарського. Там опинився ніким не прикритий Гонсало Гарсія, який забив свій 4-й гол на КЧС-2025. 21-річний форвард вирвався у лідери серед бомбардирів турніру.
DELANTERO PICHICHIIIIIIIIIII— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025
No despierten a Gonzalo de este sueño. No permitan que deje de divertirse con la magia de Güler @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/fH8EKXnrcG
Ще за хвилину Гонсало мав оформити 2:0, замикаючи крос на дальній кут воротарського майданчика, однак іспанець не дотягнувся до м'яча.
Зате до м'яча на 20-й хвилині дотягнувся Фран Гарсія – той завершив ефектну комбінацію з прострілом Александера-Арнольда. Таким чином, Трент оформив свій другий асист за Реал.
️ Tactical class on full display.— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Real Madrid’s right side combines brilliantly, and Trent delivers a perfect assist for Fran García’s finish ️ pic.twitter.com/OzVKS5pMkx
На 27-й хвилині справа могла дійти і до розгрому. Беллінгем спокійно пройшов по центру до лінії штрафного, після чого вгатив у правий нижній. Сфера пролетіла поруч зі стійкою!
Перед перервою відзначитись міг Вінісіус, який підтримав контратаку й відкрився під передачу на хід. Бразилець вирішив пробивати з далекою відстані, але вийшло зависоко. Зрештою, арбітр відправив команди на перерву за рахунку 2:0 на користь Реала.
¡Este Real Madrid demuestra que va a tener MUCHO PELIGRO al contragolpe! @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/DnrC8ECmbp— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025
Борусія так і не прийшла до тями – хоча Мадрид зіграв у економ-режимі
Ніко Ковач провів потрійну заміну в роздягальні. Замість Адеємі, Зюле й Гросса вийшли Баєр, Коуту й Нмаче. Трохи згодом Дюранвіль замінив Брандта. Всі ці перестановки не принесли жодного зиску – до 85-ї хвилини "джмелі" провели всього 4 удари на 0,13 очікуваних голів, організувавши все ті ж 9 дотиків у штрафному.
Єдиним вартим уваги епізодом у виконанні німців став слабенький удар Баєра з лінії штрафного в ближній кут. Куртуа спокійно забрав м'яч. На 89-й же свіжий Чуквуемека пробив зі схожої позиції повз дальній кут, але гостротою там і не пахло.
Мадрид же взагалі не старався. У основний час другого тайму підопічні Хабі Алонсо провели 7 дотиків у карному майданчику при мізерних 3-х ударах. І це при тому, що на 60-х хвилинах вийшли Модріч і Мбаппе. І все одно Реал міг оформити розгром, розкатавши блискучу комбінацію від воріт до воріт – вона завершилась лонгшотом Чуамені у поперечку.
️ Brilliant buildup from Real Madrid!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Tchouaméni rattles the post, but the flag eventually goes up. pic.twitter.com/yBS0yY3CnO
На 75-й же хвилині Мбаппе обіграв Бенсебаїні в штрафному й опинився перед Кобелем, пробивши у падінні. Грегор врятував Борусію. У компенсований же час з цього ж місця потужно вгатив Вальверде, однак Кобель знову виручив. Він був найкращим у складі Дортмунда.
Несподівана драма в ендшпілі
Реал настільки сильно бив байдики, що на 3-й компенсованій дозволив "джмелям" забити. Пострілом метрів з 20-ти у дальній нижній відзначився Баєр. 2:1! Здається, якби такий удар пропустив Лунін, у ЗМІ писали б про нестабільність Андрія.
️ BEIER PULLS ONE BACK!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Borussia Dortmund aren’t done yet — they cut the lead with a clean finish! ? pic.twitter.com/RxJNoLemOS
Виявилось, що Реал зробив це заради своєї мотивації. Вже за дві хвилини Реал відновив свою перевагу в два голи – і як! Мбаппе забив свій перший гол на КЧС-2025, відкрившись під крос Гюлера й замкнувши його "боковими ножицями". Кіліан оформив шедевр. 3:1!
¡ES UNA VOLEA ACROBÁTICA! ¡ES UN GOLAZO DE DIMENSIÓN MUNDIAL!— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025
QUÉ LOCURA DE MBAPPÉ CON HOMENAJE A DIOGO JOTA @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/dsj3ARhAza
У француза вийшла прекрасна посвята Діогу Жоті...
- KYLIAN MBAPPE, FOR DIOGO JOTA! ️ pic.twitter.com/3o9KspjvN3— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 5, 2025
Гол виявився дуже своєчасним, адже ще за хвилину Борусія заробила пенальті. Хьойсен смикнув Гірассі за руку, той намалював ефектне падіння, а суддя вказав на "позначку" – та ще й вилучив новачка "вершкових"! Гірассі ж потужним ударом прошив Куртуа. 3:2!
Неймовірно, але Борусія ледь не встигла відігратись. Навала на 9-й компенсованій хвилині (із 5-ти доданих) завершилась відскоком на Забітцера й ударом у лівий нижній! Бути б овертаймам, якби не сейв Куртуа!
¡LA PARADA BRUTAL DE COURTOIS PARA SALVAR AL REAL MADRID!— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025
EN EL ÚLTIMO INSTANTE. PARA EVITAR LA PRÓRROGA. ESTE TÍO ES DE OTRO PLANETA @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/E9rorPjZVO
Лише після цього пролунав свисток, який зафіксував перемогу Реала. У півфіналі підопічні Хабі Алонсо зустрінуться з ПСЖ.
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