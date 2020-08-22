Реал вийшов до фіналу юнацької Ліги чемпіонів – "вершкових" очолює легендарний Рауль

Юнацька Ліга чемпіонів 2019/20, 1/2 фіналу

Зальцбург U-19 – Реал U-19 – 1:2

Голи: Сучіч, 50, (пен.) – Латаса, 4, Гутьєррес, 32

Реал U-19 під керівництвом Рауля Гонсалеса оформив вихід до фіналу Ліги чемпіонів серед юнаків. Мадридці вийшли вперед в рахунку завдяки швидкому голу Латаси, а Гутьєррес на 32 хвилині подвоїв перевагу. Австрійці один м'яч відіграли по перерві – Сучіч реалізував пенальті, однак "вершкові" втримали перемогу.

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Таким чином, мадридці зустрінуться з Бенфікою у фіналі змагань. Матч відбудеться 25 серпня, початок о 19:00. Зазначимо, що Рауль очолив Реал Кастілью лише в липні 2019 року.

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