Реал вийде на матч Прімери в одязі "Месників" – унікальна співпраця зі спонсором
Мадридський Реал разом з Adidas розробив лінію повсякденного одягу, яка точно сподобається прихильникам Marvel.
Обличчям футбольної команди мадридців на презентації стали Тоні Кроос та Марко Асенсіо, до них додались баскетболісти та футболістки, повідомляє сайт Реала.
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У колекції представлені супергерої всесвіту Marvel: Капітан Америка, Залізна людина, Халк, Чорна вдова, Тор і Чорна Пантера. Гравці "бланкос" прибудуть на Сантьяго Бернабеу на гру з Жироною 30 жовтня у худі з "Месниками", а на розминку вийдуть у футболках з Капітаном Америкою.
Варто зауважити, що це перша колекція Adidas, яка має загальну тему для всіх команд клубу. Вона вже надійшла у продаж.
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