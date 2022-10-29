Обличчям футбольної команди мадридців на презентації стали Тоні Кроос та Марко Асенсіо, до них додались баскетболісти та футболістки, повідомляє сайт Реала.

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У колекції представлені супергерої всесвіту Marvel: Капітан Америка, Залізна людина, Халк, Чорна вдова, Тор і Чорна Пантера. Гравці "бланкос" прибудуть на Сантьяго Бернабеу на гру з Жироною 30 жовтня у худі з "Месниками", а на розминку вийдуть у футболках з Капітаном Америкою.

Варто зауважити, що це перша колекція Adidas, яка має загальну тему для всіх команд клубу. Вона вже надійшла у продаж.

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