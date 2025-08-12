Ла Ліга та Іспанська федерація футболу дозволили провести матч Вільяреал – Барселона в Маямі, і Реал став першим клубом, який виступив проти цього рішення. "Футбольний клуб Реал Мадрид хотів би висловити своїм членам, уболівальникам і любителям футболу в цілому свою рішучу незгоду з пропозицією провести матч 17-го туру чемпіонату Ла Ліги між клубами Вільяреал і Барселона за межами Іспанії.

Захід, прийнятий без попереднього інформування або консультацій з клубами, що беруть участь у змаганні, порушує основоположний принцип територіальної взаємності, який регламентує двораундові змагання ліги (один матч вдома, а інший на домашньому стадіоні команди-суперника), змінюючи конкурентний баланс і надаючи невиправдану спортивну перевагу клубам-заявникам.

Цілісність змагань вимагає, щоб всі матчі проводилися на рівних умовах для всіх команд. Одностороння зміна цього режиму порушує рівність учасників, ставить під сумнів легітимність результатів і створює неприйнятний прецедент, що відкриває можливості для винятків, заснованих на інтересах, які не є суто спортивними, що явно підриває спортивну чесність і створює ризик фальсифікації результатів змагань. Якщо ця пропозиція буде реалізована, її наслідки будуть настільки серйозними, що стануть поворотним моментом для всього футбольного світу.

Будь-яка така зміна повинна в усіх випадках мати чітко виражену і одностайну згоду всіх клубів, що беруть участь у змаганні, а також суворо відповідати національним і міжнародним правилам, що регулюють організацію офіційних змагань", – йдеться в заяві.

Реал вже звернувся до ФІФА з вимогою заборонити Барселоні та Вільяреалу грати в США.

