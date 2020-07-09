Реал виставив скандального Йовіча на продаж

Мадридці готові попрощатися з 60-мільйонним форвардом, який не припиняє розчаровувати.

Реал лише минулого літа придбав Луку Йовіча за грандіозну суму в Айнтрахта, а серб встиг не раз шокувати. Але не грою (два голи за 770 хвилин у 25 матчах), а поведінкою поза полем.

Він під час пандемії полетів у Сербію, там порушив карантин, потім вдома отримав дивну травму, а тепер знову ізолювався через контакти з хворим на COVID-19. І це все лише за останні місяці.

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У мадридських босів увірвався терпець. Реал вирішив виставити Йовіча на трансфер. І якщо раніше "вершкові" хотіли відпустити Луку тільки в оренду для отримання ігрової практики, то зараз Реал також готовий вислухати пропозицій щодо продажу форварда, інформує Marca. При цьому Мадрид розуміє, що відбити 60 мільйонів за нього не вдасться.

Зінедін Зідан завжди вірив у Йовіча та покладав на нього великі надії у перспективі. Навіть попри те, що не завжди міг знайти з ним спільну мову. Втім, дитячі вчинки серба підштовхують Реал до продажу.

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