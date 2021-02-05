Захисник Реала Марсело може покинути мадридський клуб у наступне трансферне вікно.

Реал планує виручити бодай якісь кошти за Марсело, через що виставив бразильця на трансфер, повідомляє Goal з посиланням на El Chiringuito.

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Зазначається, що Зідан планує зробити основним лівим захисником Ферлана Менді, а тому в Мадриді не розраховують на бразильського фулбека. Одним із претендентів на Марсело є Ювентус.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Марсело провів лише 6 матчів, в яких відзначився асистом.

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