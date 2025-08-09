Реал презентував третій комплект форми на сезон-2025/26. Форма від компанії Adidas виконана в синьому кольорі в поєднанні з білими деталями. На ній вишита цитата Хуаніто: "90 хвилин на Бернабеу – це дуже довго". Про це інформує портал Footy Headlines.

Реал підписав угоду з найкращим бомбардиром Клубного ЧС і відразу образив його

Знаменита фраза вперше прозвучала під час півфіналу Кубка УЄФА сезону 1984/85 після того, як "бланкос" програли Інтеру в Мілані з рахунком 0:2. Після гри Хуаніто підійшов до захисника "нерадзуррі" і вимовив фразу, яка стала крилатою. Пізніше вона використовувалася як слоган на трибунах домашнього стадіону Сантьяго Бернабеу.