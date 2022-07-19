Делегація Реала взяла курс на Лос-Анджелес, де буде готуватися до нового сезону.

Разом з командою полетів президент клубу Флорентіно Перес. Не було серед пасажирів Каріма Бензема, який вже перебуває у США. Пізніше до "вершкових" приєднається Борха Майораль, якому ще належить завершити процес вакцинації.

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Поки Карло Анчелотті розраховує на 28 футболістів. Зокрема, на чотирьох гравців Кастільї, серед яких потенційні конкуренти Андрія Луніна. Італійський фахівець викликав із молодіжки двох голкіперів Луїса Лопеса та Лукаса Каньїсареса, екс-захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, а також форварда Хуанмі Латаса.

До слова, Реал планує провести в США 12 днів. За цей час Мадрид проведе три товариських матчі – проти Барселони, Амеріки та Ювентуса. 31 липня команда повинна повернутися до Іспанії.

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