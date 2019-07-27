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Реал вирішив зберегти Хамеса

11:04 225 Читать на русском
Реал вирішив зберегти Хамеса
Хамес Родрігес / Reuters

Мадридці готові змінити своє рішення щодо трансферу колумбійця.

"Вершкові" планують зберегти Хамеса Родрігеса у своєму складі, стверджує El Chiringuito.

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На думку керівництва Реала вплинула важка травма Марко Асенсіо, який вилетів на довгий термін. Клуб збереже Хамеса, щоб уникнути нестачі гравців у центральній лінії.

Щоправда, AS додає, що оточення хавбека збірної Колумбії не в захваті від подібної перспективи. Головний тренер Реала Зінедін Зідан не має довіри до півзахисника, тому його місце в основі підлягає сумнівам.

Нагадаємо, головними претендентами на Хамеса є Наполі та мадридський Атлетіко.

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Трансфери Іспанія Трансфери Реал Мадрид Хамес Родрігес Хамес Родрігес Реал Мадрид Реал Мадрид Марко Асенсіо Марко Асенсіо
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