Реал вирішив зберегти Хамеса

Мадридці готові змінити своє рішення щодо трансферу колумбійця.

"Вершкові" планують зберегти Хамеса Родрігеса у своєму складі, стверджує El Chiringuito.

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На думку керівництва Реала вплинула важка травма Марко Асенсіо, який вилетів на довгий термін. Клуб збереже Хамеса, щоб уникнути нестачі гравців у центральній лінії.

Щоправда, AS додає, що оточення хавбека збірної Колумбії не в захваті від подібної перспективи. Головний тренер Реала Зінедін Зідан не має довіри до півзахисника, тому його місце в основі підлягає сумнівам.

Нагадаємо, головними претендентами на Хамеса є Наполі та мадридський Атлетіко.

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