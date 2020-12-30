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Реал виплатить Сосьєдаду кругленьку суму за повернення Едегора

21:46 230 Читать на русском
Реал виплатить Сосьєдаду кругленьку суму за повернення Едегора
Мартін Едегор / Фото ФК Реал Сосьєдад

Дострокове повернення Мартіна Едегора з оренди може дорого обійтись мадридському клубу.

Королівський клуб має намір відкликати з оренди з Реал Сосьєдада хавбека Мартіна Едегора, повідомляє AS.

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Орендна угода між Сосьєадом та Реалом розрахована на 2 роки. Якщо керівництво мадридців захоче розірвати контракт і повернути 21-річного таланта, то їм доведеться виплатити Реал Сосьєдаду 4 млн євро.

В поточному сезоні Прімери Едегор провів 16 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами.

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