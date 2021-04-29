Реал випередив Барселону у неприємному рейтингу – "залізний" Лунін не врятував
20:28 - Читать на русском
Реал у сезоні 2020/21 став жертвою масової епідемії травм.
Мадридці очолили рейтинг команд Прімери за кількістю пошкоджень гравців, повідомляє журналіст Мігель Діас.
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Травма Карвахаля стала для Реала 51-ю в сезоні. Барселона з величезним відставанням посіла другу сходинку невтішного рейтингу – 35 пошкоджень. Трійку "лідерів" замкнув Вільяреал (34), а найбільше бережуть себе гравці Севільї (14).
Лише два гравці Реала упродовж сезону не пропускали матчі через травми – голкіпери Тібо Куртуа та Андрій Лунін.
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