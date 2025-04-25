Керівництво Реала не влаштовує склад суддів на гру з Барселоною у фіналі Кубка Іспанії.

Пабло Гонсалес Фуертес, рефері призначений на VAR, розкритикував клубне телебачення "вершкових" за ролик про Рікардо де Бургоса Бенгоечеа, який також працюватиме на фіналі Кубка Іспанії. Останній навіть розплакався на прес-конференції.

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За інформацією Marca, після слів Гонсалеса Реал сподівається, що іспанська федерація ухвалить рішення про заміну арбітра VAR. У клубі вважають, що після сказаного він не може ухвалювати рішення неупереджено. "Вершкові" також хочуть замінити головного арбітра матчу Рікардо де Бургоса Бенгоечеа.

Утім, Федерація футболу Іспанії вважає недоцільною зміну суддівського складу на фінал Кубка Іспанії напередодні гри. Матч між Реалом та Барселоною відбудеться 26 квітня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

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