Реал офіційно звернувся до Ла Ліги з проханням перенести матч 1-го туру проти Осасуни. Гра запланована на 19 серпня.

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Як повідомляє Marca, клуб надіслав відповідного листа керівництву та отримав підтримку від Федерації футболу Іспанії, клубу Осасуна та профспілки гравців (AFE).

У Мадриді наполягають, що встановлена дата не відповідає вимогам щодо мінімального періоду відпочинку та підготовки. Згідно з нормами, футболісти повинні мати щонайменше три тижні на відпочинок після участі в турнірі, а також три тижні на повноцінну передсезонну підготовку. Через те, що Реал все ще виступає на КЧС у США і 9 липня грає півфінал проти ПСЖ, ці терміни не можуть бути витримані.

AFE ще до старту сезону досягла принципової домовленості з Реалом та Атлетіко (який також виступав у КЧС) про спільну роботу над узгодженням дат. Профспілка вже звернулася до всіх зацікавлених сторін – Ла Ліги та Федерації – із закликом врахувати інтереси гравців і перенести матч з урахуванням умов відновлення та підготовки.

Нагадаємо, що Реал зіграє з ПСЖ у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

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