Реал вимагає не менше 500 млн євро за Варана

Керівництво "галактікос" не хоче прощатися з французом.

Захисник Рафаель Варан, який роздумує над тим, щоб покинути Мадрид та спробувати свої сили у іншому чемпіонаті, може залишитися у Мадриді. Керівництво Реала не планує відпускати Варана за суму, яка менша, ніж прописана у його клаусулі, а це 500 млн євро, повідомляє Goal.

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Мадридці не хочуть продавати Варана, який є ключовою деталлю у складі команди. Окрім цього, Зідан заявив про бажання зберегти француза у команді. Вочевидь, такими діями Реал має намір дати зрозуміти усім й Варану в першу чергу, що клуб цінить його та не збирається продавати.

Раніше про повідомлялося, що у послугах Рафаеля зацікавлені Ювентус та Манчестер Юнайтед.

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