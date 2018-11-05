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Реал виходить з кризи – клуб вирішив розпочати з модернізації туалетів стадіону

13:33 235 Читать на русском
Реал виходить з кризи – клуб вирішив розпочати з модернізації туалетів стадіону
Стадіон Сантьяго Бернабеу / Фото з соцмереж

Керівництво мадридського Реала вирішило зайнятись "нагальними" проблемами клубу.

Незважаючи на вимоги фанатів "вершкових" придбати достойну заміну Кріштіану Роналду, керівництво клубу знайшло інші цілі для витрачення коштів.

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В туалетах арени Сантьяго Бернабеу встановили екрани, щоб вболівальники могли справляти потребу під час матчу і не пропустити жодного моменту, повідомляє видання AS.

Нагадаємо, після 11-ти турів чемпіонату Іспанії Реал знаходиться на 6-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 17 очок.

Теги
Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Сантьяго Бернабеу
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