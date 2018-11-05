Реал виходить з кризи – клуб вирішив розпочати з модернізації туалетів стадіону

Керівництво мадридського Реала вирішило зайнятись "нагальними" проблемами клубу.

Незважаючи на вимоги фанатів "вершкових" придбати достойну заміну Кріштіану Роналду, керівництво клубу знайшло інші цілі для витрачення коштів.

Реал за останні 5 років витратив на трансфери вдвічі менше за Барселону – Перес давно не купує гравців за понад 50 млн

В туалетах арени Сантьяго Бернабеу встановили екрани, щоб вболівальники могли справляти потребу під час матчу і не пропустити жодного моменту, повідомляє видання AS.

Нагадаємо, після 11-ти турів чемпіонату Іспанії Реал знаходиться на 6-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 17 очок.