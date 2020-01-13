"Реал виграв Суперкубок Іспанії без Азара, Бейла і Бензема", – Перес вважає, що команда перебуває на правильному шляху

Президент Реала Флорентіно Перес в захваті від тріумфу команди на Суперкубку Іспанії.

"Ми приїхали на турнір без трьох значущих гравців: Азара, Бейла та Бензема. Зідан зміг зібрати команду, яка взяла титул.

Реал наздогнав Барселону за кількістю трофеїв

Я думаю, клуб перебуває на правильному шляху після спаду. У складі з'явилися нові люди, які надали команді більше інтенсивності", – цитує Переса Marca.

Нагадаємо, у фіналі Суперкубка Іспанії королівський клуб зумів обіграти Атлетіко у серії післяматчевих пенальті (0:0, пен. 4:1).

Після 19-ти турів Прімери Реал перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, поступаючись Барселоні за додатковими показниками.

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